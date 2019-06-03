Минтранс и РЖД обсудят снижение тарифов на экспортные ж/д перевозки промышленной продукции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минтрансу, Федеральной антимонопольной службе, Российскому экспортному центру и Российским железным дорогам (РЖД) проработать вопрос установления пониженных тарифов на экспортные перевозки промышленной продукции по железной дороге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам рабочего совещания по развитию химической промышленности в РФ.

"Минпромторгу России, Минтрансу России, ФАС России, ОАО "РЖД" и АО "РЭЦ" проработать вопрос установления пониженных тарифов на железнодорожные перевозки экспортируемой российской промышленной продукции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу до 31 июля оценить необходимость изменения основного тарифного документа РЖД в пользу перевозки высокомаржинальных и высокотехнологичных грузов, ориентированных на экспорт.

Стимулирование российского экспорта предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", рассчитанным на 2019-2024 годы. Он ориентирован на достижение в РФ доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд.