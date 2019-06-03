Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте. Как отметили в "Автовазе", модель имеет самый высокий дорожный просвет в семействе LADA Granta - 198 мм.

Автомобиль базовой комплектации оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л. с. и механической коробкой переключения передач (МКПП). Комплектация Comfort предлагает выбор из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач - 87 л. с. и МКПП, 106 л. с. и МКПП и 106 л. с. и автоматическая коробка передач.

Lada Granta Cross - пятая модель нового семейства Lada Granta, продажи которого начались осенью прошлого года.

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" в апреле 2019 года увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,3 тыс. машин. По итогам января - апреля в России продано 114 тыс. 679 автомобилей Lada, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "Автоваз" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.