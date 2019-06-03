Поступления от торгового сбора в Москве за четыре года достигли почти 28 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Поступления в бюджет Москвы от торгового сбора с июля 2015 года, когда он был введён, достигли почти 28 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"С момента введения торговый сбор принес городскому бюджету почти 28 млрд рублей. Это стоимость, к примеру, 15 новых школ и 45 детских садов для москвичей", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Владимир Ефимова.

Пресс-служба уточнила, что торговый сбор был введен в Москве 1 июля 2015 года. Эффектом от его введения стала легальная работа 22 тыс. торговых объектов и выросшее качество предоставляемых товаров и услуг.

"Поступления торгового сбора в Москве в первом квартале 2019 года составили 1,9 млрд рублей, что на 1,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

Торговый сбор - это фиксированный обязательный платеж, который взимается с конкретного объекта торговли. Величина торгового сбора зависит от вида торговой деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта. Торговый сбор в Москве призван решить задачу эффективного администрирования сферы торговли.