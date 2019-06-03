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Медведев поручил проработать создание единой базы данных всех ведомств по примеру ФНС

Премьер отметил, что налоговая служба сделала многое для цифровизации процессов

ГОРКИ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать создание единой базы данных для всех ведомств по примеру Федеральной налоговой службы. Об этом он заявил на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"Налоговая служба многое сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации, - сказал премьер. - Но в то же время ряд других ведомств на этом языке пока не разговаривают".

"А по-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов, - добавил он. - Не только для Федеральной налоговой службы, [Федерального] казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте".

"Только доступ, естественно, может быть разным, к разным данным - в зависимости от того, чем ведомство занимается, - заметил глава кабмина. - Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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