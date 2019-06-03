Участвующий в маркировке бизнес сможет получать идентификаторы GS1 на льготных условиях

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Производители и импортеры, участвующие в маркировке, смогут использовать идентификаторы GS1 для описания товаров на льготных условиях. Соответствующее соглашение подписали в понедельник Национальный каталог товаров, Международная ассоциация автоматической идентификации GS1 в России и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) на форуме "Неделя российского ритейла".

Международная некоммерческая ассоциация GS1 разрабатывает и поддерживает наиболее широко используемые мировые стандарты идентификации и описания товаров. Большинство участников товарооборота во всем мире являются членами GS1 и используют штрих-коды по стандартам ассоциации для описания товаров.

"Соглашение предполагает для производителей и импортеров, участвующих в маркировке, единый льготный тариф - 3 тыс. рублей за вступление и продление членства в ассоциации, то есть в пять раз ниже стандартного", - сообщили в ЦРПТ.

Согласно договору, техническая интеграция информационных систем Национального каталога и GS1 Rus будет завершена до конца 2019 года. "Членство в ассоциации GS1 и регистрация товарных позиций в Национальном каталоге позволит отечественным производителям заявить о своих товарах не только на территории России, но и за ее пределами, что особенно актуально для представителей малого и среднего бизнеса", - подчеркнули в ЦРПТ.

Генеральный директор GS1 Rus Георгий Насонов выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа будет развиваться в интересах российского бизнеса. "Сотрудничество с ЦРПТ и Национальным каталогом, без сомнения, будет способствовать активному продвижению в России передовых технологий автоматической идентификации, основанных на всестороннем использовании национальных и международных стандартов", - отметил он.

Национальный каталог товаров был запущен ЦРПТ в пилотном режиме в июне 2018 года. Создание каталога является одним из базовых принципов модели функционирования системы маркировки товаров.