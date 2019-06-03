Липецкие власти планируют на ПМЭФ привлечь в регион свыше 50 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 3 июня. Власти Липецкой области намерены подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с четырьмя компаниями, которые инвестируют в экономику региона более 50 млрд рублей, сообщила ТАСС начальник отдела развития государственно-частного партнерства управления инвестиций и международных связей Липецкой области Ирина Третьякова.

"Планируется подписание четырех меморандумов на общую сумму более 50 млрд рублей. Это инвестиционные проекты со сроками реализации от двух до пяти лет ", - сказала она, пояснив, что власти обеспечат проектам различные формы государственной поддержки.

По данным Третьяковой, меморандумы будут подписаны с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), компанией по выпуску дрожжей Angel Yeast, производителем промышленных газов Linde Gas, а также с аграрной компанией "Черноземье" (входит в группу "Эксойл"). Третьякова уточнила, что НЛМК построит в Липецке электростанцию для утилизации вторичных топливных газов за 34 млрд рублей, Linde Gas инвестирует 7,7 млрд рублей в проект новой воздухоразделительной установки и инфраструктуры для производства газов в Липецке, Angel Yeast за 2,6 млрд рублей построит в Данковском районе вторую очередь завода по производству дрожжей, а компания "Черноземье" направит 6 млрд рублей на вторую очередь завода по переработке бобов, сои и рапса в Тербунском районе.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.