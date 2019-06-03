Объем грузоперевозок по железным дорогам Ростовской области вырос в 2018 году почти на 20%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Ростовской области в 2018 году составил 30,1 млн тонн, что на 19% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Значительную часть грузопотока составляют экспортные транзитные грузы - каменный уголь, нефть и нефтепродукты, а также строительные грузы.

"Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Ростовской области в прошлом году составил 30,1 млн тонн, что превысило показатель 2017 года на 19%. Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечил бесперебойную транспортировку грузов и пассажиров в обход Украины", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Ростовской области Михаила Тихонова.

Железная дорога на территории Ростовской области связывает центральные и западные части России с Югом страны. Протяженность железнодорожных путей региона составляет 1859 км, дорога является частью Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Ранее в СКЖД сообщали, что объем погрузки на железной дороге в прошлом году составил 73,1 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в 2017 году. Северо-Кавказская железная дорога проходит по территории Карелии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской и Волгоградской областей.