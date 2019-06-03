Резидент индустриального парка "Пикалево" вложит 80 млн рублей в кондитерское производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Ф. Скрупской" инвестирует 80 млн рублей в предприятие по производству кондитерских изделий с проектной мощностью около 900 тонн продукции в год на территории индустриального парка "Пикалево" в Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Ленинградской области.

"При выходе на проектную мощность к 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Ожидаемый объем инвестиций составит 80 млн рублей, на производстве будет создано более 40 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в понедельник региональная управляющая компания индустриального парка - "Инновационное агентство Ленинградской области" - и инвестор подписали договор аренды производственных корпусов.

Индустриальный парк "Пикалево" размещен на площади 9,4 га в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Бокситогорском районе на юго-востоке Ленинградской области. Через него проходит автодорога Вологда - Новая Ладога и железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Волховстрой - Вологда. Резиденты ТОСЭР могут пользоваться льготами при уплате налогов в федеральный и региональный бюджеты.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что создание территории опережающего развития в Пикалеве позволит диверсифицировать экономику моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность. По данным пресс-службы областного правительства, уже подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В Пикалеве предполагается развитие тепличного комплекса по производству овощных культур, создание производства форменной одежды, швейного производства, фабрики по выпуску обоев, запуск производства изделий для компании "ИКЕА", создание производства по добыче песка.