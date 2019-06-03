Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

Apple анонсировала версию iOS 13, в которой появится темный режим Dark Mode, сообщается на сайте компании. Новинку представил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC.

При выборе Dark Mode интерфейс и приложения получат темный фон. Как отмечается, эта функция полезна при работе в условиях низкой освещенности. Как пишет TechCrunch, этот режим позволит сэкономить заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями.