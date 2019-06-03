ЦБ может получить право ведения перечня ненадежных процессинговых компаний

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк России планируется наделить правом ведения реестра ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг в платежной сфере, соответствующую законодательную инициативу в понедельник обсудили в Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков "Россия".

"Комитет по платежным системам рассмотрел законопроект, вносящий поправки в закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который предполагает создание дополнительного механизма обеспечения стабильности национальной платежной системы", - говорится в опубликованном на сайте ассоциации сообщении.

Предполагается, что Центробанк получит право вести перечень ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать "кредитным организациям заключать договоры на обеспечение информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов с организациями, включенными в этот перечень".

Ассоциация планирует собрать все мнения кредитных организаций в течение недели и направить письмо авторам законопроекта, уточняется в сообщении.