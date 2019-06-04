Роспотребнадзор изъял из продажи более 44 тонн мясной продукции в I квартале

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи более 44 тонн мясной продукции в результате проверок в первом квартале 2019 года, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 5 тыс. 220 партий мясной продукции общим объемом более 44 тонн", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что по итогам проверок было составлено более 1,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях, а также наложено административных штрафов на общую сумму более 23 млн рублей.

Всего в первом квартале текущего года ведомство провело исследование 28 тыс. проб мясной продукции по микробиологическим показателям, а также более 16 тыс. проб мясной продукции по физико-химическим и санитарно-химическим показателям исследовано. В первом случае неудовлетворительные результаты были получены в более чем 1 тыс. проб, а во втором - в 320 пробах.

В Роспотребнадзоре также порекомендовали россиянам приобретать мясную продукцию только в установленных местах торговли, а при покупке обращать внимание на информацию на потребительской упаковке, в частности, маркировку, состав, срок годности и условиях хранения продаваемой мясной продукции.