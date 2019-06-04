Reuters: Иран выступил против того, чтобы отложить заседание ОПЕК+ до начала июля

ТАСС, 4 июня. Иран выступил против того, чтобы отложить до начала июля очередную министерскую встречу участников организации ОПЕК+, страны которой вместе с представителями нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, должны в конце июня принять решение об уровнях добычи на второе полугодие 2019 года. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на письмо министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, направленное в адрес ОПЕК.

Правительства Казахстана и Алжира также сообщили ОПЕК, что не считают начало июля подходящим временем для проведения министерской встречи ОПЕК+, сообщает агентство со ссылкой на другой документ нефтяного картеля.

Решение об уровне добычи нефти на вторую половину 2019 года страны ОПЕК+ будут принимать на встрече в конце июня. По данным Reuters, эта встреча предварительно назначена на 25-26 июня.

На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в середине мая консенсус по вопросу ограничений добычи нефти так и не был достигнут. Россия выразила позицию о возможности ослабления действующих ограничений, Саудовская Аравия указала на необходимость их продления, ссылаясь на рост уровня запасов нефти в мире.