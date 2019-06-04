Генеральный директор ЮНИДО сообщил, что примет участие в работе ПМЭФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юн на встрече во вторник с заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой сообщил, что примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

В начале встречи Ли Юн поблагодарил Карелову за возможность провести такую встречу. "Сегодня я уже был в министерстве иностранных дел, министерстве промышленности и торговли России, но сейчас я ощущаю себя как на встрече старых друзей, - признался он. - Мы общались с вами во время вашего визита в Вену, а сотрудничество Совета Федерации и ЮНИДО, как вы знаете, продолжается многие годы".

По его словам, организация высоко ценит и поддерживает проведение ПМЭФ. "Завтра я отправляюсь в Санкт-Петербург для участия в форуме, - сообщил Юн Ли. - Уверен, что ПМЭФ - это прекрасная возможность познакомить иностранных инвесторов с российским передовым опытом".

Гендиректор ЮНИДО также отметил важность создания новых рабочих мест для женщин. "На форуме надеюсь увидеть, какую роль в вашей стране играют женщины-предприниматели", - добавил он.