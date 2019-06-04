Сечин: "Дальневосточный СПГ" можно реализовать после соглашений с "Газпромом" по газу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" приступит к реализации проекта "Дальневосточный СПГ" после достижения договоренности с "Газпромом" по газу на Сахалине, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Когда мы завершим переговоры с "Газпромом" о продаже газа на "Сахалин-2" или третий ("Сахалин-3" - прим. ТАСС), тогда мы и определимся. Если цена за поставляемый газ не будет рыночной, тогда мы будем строить свой завод в Де-Кастри", - сказал Сечин.

О планах строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке стало известно в 2013 году. Планировалось, что производство начнется в 2018 году, но проект до сих пор не состоялся по многим причинам, в их числе - западные санкции, которые ограничивают привлечение внешнего финансирования.

СПГ-завод "Роснефть" намерена построить совместно с ExxonMobil за счет газа проекта "Сахалин-1". Мощность первой очереди должна составить 6 млн тонн СПГ в год, начало поставок запланировано на 2025 год.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей участия 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.

"Газпром" же неоднократно заявлял о желании покупать газ с проекта "Сахалин-1" для сжижения его на своем СПГ-заводе - "Сахалин-2" (оператор - Sakhalin Energy, в котором у "Газпрома" 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% соответственно). Однако переговоры заканчивались безрезультатно.