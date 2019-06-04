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Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам будут предложены облигации с погашением в 2024 и 2025 годах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство финансов проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года "в объеме остатков, доступных для размещения".

Кроме того, Минфин предложит ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

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