Путин 6 июня на ПМЭФ встретится с Пашиняном, Радевым, Пеллегрини и Гутерришем

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президент РФ отдельно встретится 6 июня с президентом Республики Болгария, с премьер-министром Словакии, с премьер-министром Армении", - сказал Ушаков. Также, как сообщил помощник главы государства, Путин проведет встречи с генеральным секретарем ООН и с премьер-министром Саксонии (федеральная земля в ФРГ) Михаэлем Кречмером. "Помимо этого, будет много двусторонних контактов в кулуарах форума: некоторые из них запланированы, некоторые даже не предусматриваются никакой программой. То есть, будет активное, в том числе, и неформальное общение нашего президента с участниками форума", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин в Санкт-Петербурге продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым у него состоятся полноформатные переговоры в Москве днем ранее, 5 июня. "Вечером 6 июня после церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского университета состоится еще одна неформальная беседа нашего руководителя с Си Цзиньпином, это будет неформальный ужин один на один с участием только переводчиков", - сказал Ушаков. Он отметил, что во время этого ужина лидеры России и Китая продолжат обмен мнениями по поднимавшимся на переговорах вопросам, а также могут затронуть любые другие темы.