"Севергрупп" Мордашова получила 78,73% акций "Ленты" по итогам оферты

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Доля инвестиционной компании "Севергрупп", управляющей активами бизнесмена Алексея Мордашова, в ретейлере "Лента" достигла 78,73% после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения "Севергрупп".

"До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня 2019 года "Севергрупп" получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг Lenta Ltd., которые совокупно с другими ценными бумагами Lenta Ltd., которыми владеет "Севергрупп" (включая ГДР на акции "Ленты", приобретенные у TPG и EBRD (ЕБРР), в совокупности представляют примерно 78,73% прав голоса в "Ленте", - говорится в сообщении.

Окончательные расчеты по заявкам, полученным "Севергрупп" до 4 июня, будет завершены не позднее 18 июня 2019 года.

В начале апреля "Севергрупп" подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% ретейлера "Лента" в общей сложности за $729 млн. В конце апреля "Севергрупп" выставила миноритариям "Ленты" оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию.

До момента сделки крупнейшими акционерами "Ленты" являлись TPG Group (34,13%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%).

Ретейлер "Лента" - сеть гипермаркетов, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет 244 гипермаркетами в 88 городах России и 132 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.