Минсельхоз не исключает продления госпрограммы развития села до 2030 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России не исключает продления срока реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий до 2030 года. Об этом журналистам сообщила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут.

Госпрограмма, рассчитанная на 2020-2025 годы, была одобрена правительством во вторник, 4 июня.

"Пяти лет для реализации программы, конечно же, недостаточно, и учитывая, что утвержденная правительством стратегия устойчивого развития сельских территорий действует до 2030 года, то как минимум программу нужно будет в случае успеха и положительного тренда, продлевать до 2030 года с расчетом соответствующего объема финансирования", - сказала Лут.

Она напомнила, что утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть больше 1 трлн - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники.

По словам Лут, Минсельхоз должен до 1 августа получить заявки от регионов по проектам, которые могут быть реализованы в рамках госпрограммы. До 1 октября министерство отберет проекты, соответствующие требованиям. Одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест, отметила замминистра.

Кроме того, в рамках первого этапа реализации госпрограммы Минсельхоз планирует провести детальный анализ всех 133 тыс. сельских территорий, которые будут принимать в ней участие, и понять их потребности.

Льготная сельская ипотека

Замминистра также сообщила, что до 1 августа 2019 года планируется утвердить критерии и правила реализации механизма льготной сельской ипотеки, а затем будет проведен отбор банков. "Мы сейчас пилотно отрабатываем механизм с опорным банком, Россельхозбанком. С крупнейшими банками после утверждения правил точно так же планируем синхронизировать все наши действия для того, чтобы этот механизм затронул максимальное количество кредитных учреждений", - сказала она.

Лут добавила, что в рамках реализации такого механизма Минсельхоз будет доводить денежные средства до регионов, а затем банки в этих регионах будут заниматься выдачей льготных ипотечных кредитов. "Наша задача - вместе с кредитными учреждениями популяризировать этот механизм, потому что мы понимаем, что для людей будет тяжело его воспринимать", - заключила она.