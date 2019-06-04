"Газпром" к зиме создаст резервы в подземных хранилищах в объеме не менее 72,2 млрд куб. м

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правление "Газпрома" поручило создать резервы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в России к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов в объеме не менее 72,2 млрд куб. м, следует из сообщения компании.

"К началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объеме не менее 72,2 млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м - в ПХГ на территории Белоруссии, 0,085 млрд куб. м - в ПХГ на территории Армении, 11,39 млрд куб. м - в европейских ПХГ", - говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее врио начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин сообщал, что "Газпром" "предусмотрительно" ведет активную работу по созданию резервов газа в хранилищах Европы на случай непредвиденных осложнений с поставками через Украину. В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контракты о поставках газа на Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу. Судьба транзита обсуждается и в контексте уже начавшегося строительства газопровода "Северный поток - 2", который пройдет в обход транзитных государств.

Правление компании поручило провести к этому периоду планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа и подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.

Особое внимание уделяется созданию значительных запасов газа в ПХГ. К началу предыдущего сезона отбора (октябрь 2018 года) в ПХГ "Газпрома" на территории России был создан оперативный резерв газа в объеме 72,2 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ по сравнению с предыдущим сезоном отбора была увеличена на 7,2 млн куб. м - до рекордных 812,5 млн куб. м. К началу осенне-зимнего периода 2019-2020 годов показатель должен быть увеличен на 3,8% и выйти на новый исторический максимум - 843,3 млн куб. м.