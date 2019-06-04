Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,87% - до 2706,29 пункта, индекс РТС упал на 0,58%, до 1307,55 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск снизился на 0,19%, до 65,218 рубля, курс евро уменьшился на 0,26%, до 73,28 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,58% - до $61,75 за баррель.

Во вторник российский фондовый рынок, несмотря на позитивный внешний фон, ушел в коррекцию, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он считает, что данным изменениям могла способствовать динамика западных площадок и наметившееся восстановление рынка энергоносителей. Зварич добавил, что у индекса Мосбиржи появится шанс вновь протестировать отметку 2750 пунктов в случае сохранения умеренного позитива на внешних площадках. При этом ближайшей слабой поддержкой для рынка может выступить уровень 2640 пунктов, основные поддержки располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов.

По основным голубым фишкам может продолжиться коррекция, считает ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер, он прогнозирует диапазон по индексу Мосбиржи в районе 2670-2700 пунктов. Также в "БКС Премьер" полагают, что в среду рубль по отношению к доллару останется на уровне 65-65,5 рубля. Берлинер добавил, что размещение 20-летних ОФЗ может оказать поддержку российской нацвалюте.

Сохранение позиции доллара в районе 65-65,5 рубля прогнозирует и аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. В "Фридом Финанс" также добавили, что перспективы снижения цены нефти Brent под отметку $60 за баррель пока не видны.