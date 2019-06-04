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Глава "Аэрофлота" вновь вошел в совет управляющих IATA

Виталий Савельев уже входил в состав совета, однако в 2018 году не принимал участия в работе этого органа из-за ограничений в регламенте

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев вновь вошел в состав совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации, отметив, что выборы состоялись в рамках прошедшей в Сеуле генконференции организации.

"В рамках конференции был утвержден состав совета управляющих", - сказал собеседник агентства. В состав совета входят 30 человек, каждый из которых должен представлять компании, имеющие достижения в развитии гражданской авиации. Ранее Савельев уже входил в состав совета, однако в прошлом году участия в работе этого органа не принимал из-за ограничений в регламенте, которые не позволяют быть членом совета более трех сроков подряд.

На данный момент IATA объединяет 290 крупнейших авиакомпаний из 120 стран мира, обеспечивающих 82% рынка мировых авиаперевозок.

В свою очередь, по мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, присутствие главы "Аэрофлота" в совете управляющих организации говорит о значимости перевозчика на мировом рынке. "Мнение членов совета учитывается при решении IATA наиболее острых проблем, стоящих перед мировой гражданской авиацией", - сказал он ТАСС. При этом эксперт подчеркнул, что мнение Савельева как члена совета также будет востребовано организацией в области внедрения цифровых технологий, так как "Аэрофлот" занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира.

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