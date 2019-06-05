Дальневосточный бизнес готовится осваивать новый маршрут в Китай через Амур

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию российско-китайского моста через реку Амур, намеченный на 2020 год, позволит увеличить экспорт в Китай соевого масла, целлюлозы, продукции газопереработки и других товаров. Кроме того, ожидается положительный эффект в туристической отрасли.

Строители 31 мая соединили российскую и китайскую части автомобильного моста между Благовещенском и городом Хэйхэ. После церемонии вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил журналистам, что мост повысит рентабельность инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Ведущий научный сотрудник Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), кандидат экономических наук Юрий Данилов отмечает, что запуск нового моста будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между Россией и Китаем, который в 2018 году составил $108,3 млрд.

"Также должен возрасти туристический поток, так как упрощается логистика пересечения границы между странами. Естественно, будет и обмен культурными делегациями из КНР и дальневосточными регионами России", - сказал он ТАСС.

Эксперт российского института стратегических исследований, кандидат политических наук Андрей Губин напомнил, что Россия и Китай до сих пор не осуществили ряд инициатив, способных существенно повлиять на число туристов.

"Между нашими странами, несмотря на режим стратегического партнерства, сохраняются ограничения на взаимные посещения. Так, россияне и китайцы могут посещать сопредельные территории только в составе организованных туристических групп либо по визе, что ограничивает поток туристов. До сих пор остаются нереализованными предложения по пропуску личного автомобильного транспорта через госграницу, безвизовому посещению приграничных территорий и ряд других", - отметил он.

Губин подчеркнул, что одного моста для развития отношений между Дальним Востоком России и северо-восточными провинциями Китая мало, "требуется кропотливая, последовательная и системная работа над оптимизацией потоков пассажиров и грузов в обоих направлениях".

Большие планы

Доцент кафедры международных исследований института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Михаил Башкиров в свою очередь считает, что мост через Амур будет иметь скорее локальное, чем глобальное значение. Он, прежде всего, нужен для трансграничного сотрудничества Амурской областью и Хэйхэ, однако большого влияния на весь Дальний Восток, по мнению ученого, не окажет.

Власти Амурской области рассчитывают и на привлечение туристов, и на рост экспорта продукции местных предприятий. Например, предполагается, что существенно облегчатся поставки в Китай соевого масла. Сейчас эту продукцию вывозят в КНР через Благовещенск: летом на баржах и паромах, зимой - по понтонному мосту. "Мост и примостовой логистический центр значительно расширят возможности для экспорта нашей продукции", - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"С вводом нового моста мы, прежде всего, увеличим количество дней для экспорта нашей продукции. Ведь сейчас почти три месяца в году мы не экспортируем, так как в межсезонье переправа через Амур отсутствует. В это время мы складируем продукцию и не можем обеспечивать наших покупателей стабильными поставками, что влияет на наши договорные отношения", - сказал исполнительный директор завода по переработке сои "Соя - АНК" Степан Инюточкин. Возглавляемое им предприятие ежегодно поставляет в Китай до 10 тыс. тонн соевого масла под брендом "Жемчужина Амура".

Инюточкин отметил, что ввод моста должен сократить и транспортные издержки. "Появится возможность современно, мобильно и эффективно экспортировать продукцию как минимум в северные провинции Китая, а, возможно, еще в центральную и даже в южную его части", - заключил он.

Орлов также уверен: ввод моста в эксплуатацию положительно отразится на экспорте из региона. По его словам, речь идет не только о поставках соевого масла, но и в перспективе о продукции строящегося в Приамурье газохимического комплекса. "[На предприятии] планируется производство порядка 1,5 млн тонн полиэтилена, и как следствие, продуктов из полиэтилена - это тоже экспортно ориентированная продукция", - отметил он.

На мост рассчитывают и в соседнем Забайкалье: глава ближайшего к Амурской области Могочинского района Анатолий Сорокотягин рассказал, что новый переход может заинтересовать владельцев строящегося на северо-востоке края целлюлозно-промышленного комбината (ЦПК) "Полярная". Собственного моста через Амур, возведение которого обсуждается с 2000-х годов, у ЦПК нет, поэтому продукцию комбината, возможно, будут поставлять в Китай через Благовещенск.

От проекта к стройке

Благовещенск - единственный региональный центр в России, который расположен на государственной границе. На противоположном берегу пограничной реки Амур находится китайский город Хэйхэ. Летом два города связывает паром, зимой - ледовая переправа. Строительство моста между ними начали обсуждать еще в 1990-е годы, но лишь в 2016 году в Харбине главы Приамурья и провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали концессионный договор, определивший порядок возведения нового автомобильного перехода, сроки и объемы инвестиций. Было оговорено место для строительства, с российской стороны это окрестности села Каникурган в Благовещенском районе Амурской области.

Строительство началось в 2016 году. Российскую часть возводит компания "Мост", за дороги отвечает ЗАО "Асфальт". Протяженность вантового автомоста - свыше 1 км, ширина - 14,5 м. По завершению работ российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - собственностью провинции Хэйлунцзян.

Как уточнил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, инвестиции в проект с российской стороны составили 20 млрд рублей. Отвечает за все совместная российско-китайская компания, которая взяла средства на строительство в кредит у китайского банка под 4,9% годовых. При этом кредит взят в юанях, но договоры с российскими подрядчиками заключены в рублях, чтобы они, по словам областных властей, "не несли риски по изменению курсов национальных валют".

Мост строят по механизму государственно-частного партнерства, который предполагает, что концессионер возводит объект за свой счет, а затем возмещает затраты, взимая плату за проезд. По словам Козлова, окупить затраты планируется в течение 15 лет за счет платы за использование сооружения.

Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева рассказала ТАСС, что с вводом моста Дальний Восток получит новую точку притяжения инвестиций. К 2025 году пассажиропоток здесь должен составить 2 млн человек в год, ежегодный грузооборот - 4 млн тонн.