Кабмин внес в Госдуму законопроект о праве пользования рыбоводными участками без торгов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об особенностях использования земельных участков для аквакультуры. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Законопроект направлен на совершенствование земельных отношений, возникающих при предпринимательской и другой деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для аквакультуры.

Законопроектом также предусмотрена возможность использования для рыбоводства земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами, расположенными в границах земельного участка.

Отмечается, что размеры предоставляемых для рыбоводства участков будут устанавливаться согласно законодательству субъектов Федерации.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 29 мая.