"Газпром нефть" представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой цифровой арт-проект "Трансформация", который создан по аналогии с виртуальными геологическими моделями для поиска нефти с помощью нейросетей. Об этом компания сообщила накануне начала форума.

"Искусственный интеллект многие до сих пор представляют по фильмам, где он был визуализирован с помощью компьютерной графики. Но пока что это выглядело как значительное упрощение сложнейшего процесса. Сейчас цифровые инструменты сделали огромный рывок: вместо имитаций они позволяют отразить явление с учетом его реальных свойств. И нам удалось показать не просто технологии, а оригинальный взгляд на цифровую жизнь", - рассказал об идее проекта член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Создатели проекта подчеркнули, что сложные физические процессы и цифровые технологии моделирования, которые помогают находить и добывать нефть, впервые нашли воплощение в произведении современного искусства.

В компании добавили, что это коллаборация компании с российским медиа-художником Максимом Жестковым, в которой создан виртуальный макромир из миллиарда "умных" частиц. Проект не имеет аналогов по масштабам и будет презентован 6 июня на стенде "Газпром нефти".