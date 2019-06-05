Додон обсудит на ПМЭФ перспективы российско-молдавского сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что выступит с речью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Нахожусь с кратким рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина приму участие в XXIII Международном Экономическом форуме и выступлю там с речью. Кроме того, проведу встречи с руководством Секретариата Межпарламентской ассамблеи СНГ и Экономической комиссии ООН, главами "Газпрома" и "Сбербанка", - написал Додон в среду в Facebook.

Ранее он сообщил, что в рамках форума пройдет заседание экономического совета, которое он проведет в качестве сопредседателя вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. "Обсудим текущее состояние дел и определим, когда проведем совместный экономический форум в Кишиневе. Скорее всего, он пройдет во второй декаде сентября", - пояснил Додон.

Глава республики добавил, что на полях форума у него запланировано много встреч с представителями государственных корпораций и регионов России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.