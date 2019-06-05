В Киеве сообщили, что ищут варианты заполнения хранилищ газом

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Украина ищет варианты максимального заполнения своих подземных хранилищ природным газом (ПХГ) к новому отопительному сезону на случай полного прекращения транзита российского природного газа. Об этом заявил в среду журналистам представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Один механизм был наработан, другие механизмы ищутся, как можно максимально много газа закачать для того, чтобы в январе мы могли спокойно пережить ситуацию, если "Газпром" внезапно полностью прекратит транзит газа", - сказал он. Его выступление транслировал телеканал "112 Украина". Герус сообщил, что указанный вопрос обсуждался на расширенном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 31 мая.

Представитель главы государства добавил, что пока газа в ПХГ недостаточно для зимнего периода и что процесс закачки топлива продолжается.

Украина закачивает газ в ПГХ за счет внутренней добычи, а также импорта из стран ЕС по так называемым реверсным схемам. Ранее Герус отмечал, что по решению Стокгольмского арбитража Украина должна приобретать до 5 млрд куб. м российского газа ежегодно.

Газовый спор

В 2009 году "Газпром" и "Нафтогаз" подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд самой Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2017 года суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд. Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд до 5 млрд кубометров до истечения срока контракта в конце 2019 года.

"Нафтогаз" в свою очередь требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Глава "Газпрома" Алексей Миллер тогда говорил, что процесс может занять 1,5-2 года.