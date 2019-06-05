РЭЦ: объем экспорта товаров из РФ через e-commerce через пять-шесть лет достигнет $10 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объем экспорта российских товаров через электронную коммерцию (e-commerce) в ближайшие пять-шесть лет может достичь $10 млрд. Такой прогноз озвучил ТАСС старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Кожевников.

"В ближайшие пять-шесть лет у объема экспорта электронной коммерции есть потенциал роста до $10 млрд, поэтому нам кажется, что темпы роста [данного вида экспорта в 2019 году] могут сохраниться на уровне 2018 года. Эта ниша в состоянии расти до $10 млрд за счет насыщения и вовлечения тех компаний, которые есть у нас; для этого есть предпосылки", - сказал эксперт.

По данным Кожевникова, на данный момент еще не так много товарных групп вовлечены в такой вид экспорта, в основном это бижутерия, предметы интерьера, питание и дикоросы. "Очень мало представлены технологичные сектора, то есть мы очень мало через электронную коммерцию продаем такими малыми и средними компаниями в сфере технологичного производства. Но мы считаем, что в ближайшие годы компаниям придется в любом случае дотягивать свое качество товара до уровня мировых стандартов", - пояснил эксперт.

Во время международного трека "Цифровая торговля: ключевые проблемы, сдерживающие факторы, точки роста", который прошел в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кожевников сообщил, что рост розничного экспорта за 2018 год через электронную коммерцию составил 36%, до почти $750 млн.

"Рост количества отправок - на 31%, более 11 млн. По темпам роста такой коммерции, в частности экспортных транзакций, - это одна из самых ключевых растущих ниш. Малый бизнес развивается, но есть сложности, нужны какие-то дополнительные стимулирующие меры для того, чтобы его гармонично развивать", - сказал он.

Развитие рынка

По словам эксперта, для устойчивого развития российским компаниям необходимо становиться конкурентноспособными на международном рынке. "Существует масса инструментов, используя которые компании находят для себя ниши и находят возможность конкурировать <…> На азиатских рынках очень неплохим спросом пользуются наши дикоросы, наша продукция - мед, ягоды, чаи, папоротники. Электронная торговля позволяет торговать и тем людям, которые производят такой локальный продукт, и люди в удаленных территориях тоже имеют возможность заниматься экспортом", - сказал он, уточнив, что перспективным направлением является пищевая промышленность.

Во время выступления Кожевников сделал акцент на том, что российским компаниям необходимо "идти в ногу с развитием трейд сервисов", которые позволяют комфортно обеспечивать торговые операции между заказчиком и исполнителем.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.