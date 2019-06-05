Шведский министр торговли проведет на ПМЭФ переговоры с представителями правительства РФ

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /ТАСС/. Министр внешней торговли Швеции Анн Линде будет участвовать 6-7 июня в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с делегацией, в состав которой входят представители нескольких крупнейших шведских компаний, работающих на российском рынке. Целью визита является "продвижение шведских компаний и шведских интересов в России, а также проведение двусторонних переговоров с представителями российского правительства", сообщает в среду правительственная канцелярия.

"Швеция и Россия имеют долгую историю торговли и инвестиций. На российском рынке представлено более 400 шведских компаний. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге является важной возможностью поддержать шведские компании", - отметила Линде в пресс-релизе.

"Визит также дает возможность высказать представителям российского правительства наш взгляд на деловой климат в России. Я буду ясно говорить как о больших возможностях, которые существуют в нашей двусторонней торговле, так и о проблемах, которые шведские компании видят на российском рынке, включая необходимость в долгосрочной перспективе, предсказуемости и прозрачности", - продолжила министр.

В ходе форума Анн Линде проведет круглый стол "Россия - Швеция: технологический прорыв и точки роста". Она также выступит с речью по теме свободной торговли в Высшей школе экономики и встретится с представителями гражданского общества.