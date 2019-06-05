Роскосмос на ПМЭФ-2019 подпишет ряд соглашений о сотрудничестве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве на XXIII Петербургском международном экономическом форуме. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Роскосмоса.

"В рамках деловой программы форума делегация госкорпорации во главе с Дмитрием Рогозиным проведет ряд встреч, протокольных и тематических мероприятий. В планах - подписание документов и соглашений о сотрудничестве, насыщенная переговорная деятельность, участие в интервью с представителями СМИ", - говорится в сообщении. Других подробностей не сообщается.

Рогозин также примет участие в пленарном заседании под председательством президента РФ Владимира Путина. Кроме того, на полях форума Роскосмос проведет панельную сессию "Космическая экономика: потенциал взаимодействия государства и бизнеса", в которой примут участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.