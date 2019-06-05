Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе годового собрания акционеров ВТБ.

"Я думаю, рано или поздно мы это сделаем. Очень низкий номинал акций, конечно, не очень удобно работать. Что касается облигаций, мы тоже посмотрим. Изменение номинала - это очень правильно", - сказал Костин.

Уставный капитал ВТБ составляет 651 млрд 34 млн рублей и разделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 0,01 рубля, а также привилегированные акции второго типа номиналом 0,1 рубля.

Крупнейшими акционерами банка являются Агентство по страхованию вкладов, Росимущество и Минфин.