"Нафтогаз" сообщил о готовности вести "конструктивный диалог" по транзиту газу

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности к "конструктивному диалогу" по контракту на транзит газа с 2020 года. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев в Facebook.

"Мы готовы к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа с 2020 года и готовы (всегда были) включить в периметр переговоров новые судебные споры", - сообщил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в среду заявил, что транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти этой страны перестанут заниматься политическими спекуляциями.

Он подчеркнул, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров. Кроме того, продолжил он, должно быть определено, "каким образом будет управляться газотранспортная система Украины", а также решен целый ряд других вопросов.