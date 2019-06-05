Калининградская область планирует подписать более 10 соглашений в рамках ПМЭФ

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют подписать десять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства, сославшись на губернатор области Антона Алиханова.

"Подписываем более десятка соглашений как с действующими, так и с новыми партнерами региона. Несколько соглашений касаются важных масштабных проектов сфере транспорта и транспортной инфраструктуры. Рассчитываем на результативные переговоры с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также с рядом интересантов - перспективных инвесторов для Калининградской области", - приводятся слова губернатора в сообщении пресс-службы областного правительства, распространенном в СМИ.

Детали соглашений не сообщаются. Ранее руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков уточнял ТАСС, что в рамках ПМЭФ планируется подписание соглашения между областью и Санкт-Петербургом о развитии морских круизных перевозок с учетом завершения строительства морского терминала в городе Пионерский под Калининградом. Также, по его словам, областное правительство в рамках форума планирует подписание концессионного соглашения о строительстве моста через Калининградский (Вислинский в Польше) залив за 41 млрд рублей с ООО "Десятая концессионная компания", учредителем которой является группа "ВИС".

Губернатор области отметил, что с некоторым волнением ждет оглашения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах, который в рамках ПМЭФ представит Агентство стратегических инициатив (АСИ). "С некоторым волнением ожидаем результатов нового инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив: станет ли закономерным рост наших позиций, отмеченный в предыдущие два года, или придется проводить работу над ошибками", - приводит его слова пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.