Чувашия направит более 300 млн рублей в 2019 году на мероприятия по оздоровлению Волги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Чувашская Республика направит более 300 млн рублей в этом году на мероприятия по оздоровлению реки Волги. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что строительство 13 очистных сооружений в Чувашии позволит в 3 раза сократить долю загрязненных сточных вод до 2024 года.

"Более 300 млн выделено на мероприятия [по оздоровлению реки Волги], мы участвуем в федеральной программе. Хочется сделать больше, но увы, возможностей не хватает", - сказал Игнатьев.

Глава Чувашии отметил, что среди всех регионов республика находится в лидерах по экологической безопасности. "По оценке Общественной палаты России, Чувашская Республика по экологической безопасности за последние пять лет в числе десяти лучших регионов РФ. По выбросам в воздух у нас показатели в соответствии с нормативными требованиями. Мы выделяем средства из бюджета, сами организации агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности выделяют [средства], чтобы вписаться в нормативы, которые есть в РФ", - сказал Игнатьев.

Проект "Оздоровление Волги" входит в нацпроект "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.