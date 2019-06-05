Участники ПМЭФ смогут зарегистрироваться на рейсы из Пулково в "Экспофоруме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково откроет стойки удаленной регистрации пассажиров, а также получения посадочных талонов на рейсы и регистрации багажа, в здании "Экспофорума", где в четверг откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщила в среду пресс-служба управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Гости ПМЭФ, вылетающие из Санкт-Петербурга внутренними и зарубежными рейсами, могут пройти регистрацию прямо на площадке форума. Стойки Пулково расположены в центральном пассаже "Экспофорума" под номерами 57 и 58 и работают все дни ПМЭФ. Услуга предоставляется бесплатно", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

В сообщении отмечается, что для участников ПМЭФ в здании аэропорта будет выделена отдельная стойка для сдачи багажа. "Сдать зарегистрированный багаж можно по прибытии в аэропорт на выделенной стойке 207 централизованного терминала Пулково. Пассажиры, вылетающие без багажа, смогут проследовать сразу в зону контроля и досмотра", - отметили в пресс-службе компании.

В компании также напомнили, что в период проведения ПМЭФ в аэропорту приняты дополнительные меры безопасности, в связи с чем пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на дорогу до аэровокзала. По данным Пулково, помимо регулярных рейсов, аэропорт также получил 263 заявки на обслуживание самолетов с представителями бизнеса и официальными лицами.

Пулково - международный аэропорт Санкт-Петербурга, по итогам прошлого года он обслужил более 18 млн пассажиров.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.