Более 20 документов подписано по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 20 документов подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в среду в Москве.

Заключено, в частности, соглашение о взаимопонимании между ПАО АФК "Система", АНО "Агентство Дальнего Востока РФ по привлечению новых инвестиций и поддержке экспорта" и китайской компанией Zhong Ding Dairy Farming, соглашение о реализации проекта Находкинского завода минеральных удобрений, акционерное соглашение ЗАО "Биокад" и Шанхайского инвестхолдинга.

ПАО "МТС" и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании; РФПИ, Mail.ru, ПАО "Мегафон" и Alibaba - подтверждающее соглашение о готовности к подписанию обязывающей документации и запуску партнерства в области интернет-торговли в России и СНГ. Кроме того, ПАО "СИБУР Холдинг" и Китайский фонд Шелкового пути заключили соглашение об укреплении сотрудничества; "СИБУР" подписал с Sinopec соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках реализации проекта Амурского газохимического комплекса. "НОВАТЭК", "Газпромбанк" и Sinopec заключили юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании на территории Китая совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом.

Также было подписано соглашение о предоставлении платформы для телевещания между "СПБТВ" и China media group, соглашение о сотрудничестве по реализации Российского научно-исследовательского института в Университете Цинхуа, генконтракт на сооружение блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" подписал Росатом, положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме - ответственный секретарь в комиссии при президенте по вопросам развития ТЭК и экологияеской безопасности Игорь Сечин. Было заключено соглашение о сотрудничестве по второму этапу строительства автозавода Haval в Тульской области.

Мэрия Москвы подписала с Китаем меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области охраны больших панд, с президентом китайской корпорации Haier Минпромторг РФ заключил меморандум о намерениях по реализации инвестпроекта в Набережных Челнах. Также были подписаны процедуры реализации соглашения о повышении безопасности полетов от 8 сентября 2001 года, план углубления сотрудничества в области производства сои, меморандум о взаимопонимании и стимулировании развития двусторонней торговли, протоколы о фитосанитарных требованиях к отдельным видам растениеводческой продукции, экспортируемым из России в Китай.

Было заключено соглашение о внесении изменения в протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из России в Китай, подписан меморандум о создании российско-китайского совместного научно-технического инновационного фонда. Подписано соглашение между правительствами двух стран о расчетах и платежах, а также два совместных заявления.