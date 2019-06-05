Костин заявил, что проект по созданию регионального авиаперевозчика пока "не склеивается"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проект по созданию региональной авиакомпании, о котором ранее заявляли ВТБ и Сбербанк, пока "не склеивается". Об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Дело в том, что мы как-то прошлись по всем основным заинтересантам и, честно говоря, пока видим, что не склеивается", - сказал Костин.

По его словам, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, была S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер S7 Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался. "Сами, конечно, заниматься перевозками мы не можем, у нас других много задач. Поэтому мы эту тему сейчас положили на лед абсолютно", - добавил банкир.

Проект по созданию региональной авиакомпании

5 июня вице-премьер Максим Акимов сообщил ТАСС, что документы о проекте создания новой региональной авиакомпании поступили в Минтранс на прошлой неделе, материалы прорабатываются. При этом ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено, так как пока нет спроса на этот проект.

Сбербанк и ВТБ по поручению правительства работают над созданием авиакомпании для региональных перевозок, которая может стать одним из крупнейших игроков на этом рынке. При этом банки не станут акционерами создаваемой компании, а будут консультантами и помогут с лизингом воздушных судов.

В прошлом году министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс поддерживает идею создания такой авиакомпании. Более того, руководитель Росавиации Александр Нерадько обещал, что перевозчик сможет воспользоваться субсидиями, а также получить консультации Росавиации по выбору типа самолетов в парке и маршрутной сети.