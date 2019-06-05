Проект по использованию блокчейн при обсуждении бюджета запустят в Нижнем Новгороде в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Приложение для обсуждения проекта регионального бюджета с гражданами, основанное на блокчейн-технологии, будет запущено в Нижегородской области в июне. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сейчас завершаем документальное оформление по включению [приложения] в реестр программных продуктов Минкомсвязи и сертификацию программного продукта, после этого запускаем в работу. По нашему плану в июне приложение будет запущено, и, соответственно, уже осенью мы будем к бюджету 2020 года эти рекомендации [граждан] применять", - отметил Никитин.

Система гражданского голосования "Город N" создана на платформе Vostok в рамках соглашения, подписанного властями региона и компанией на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Приложение позволит жителям региона распределять уплаченные ими налоги по различным категориям расходов. Число голосов в системе, которые будут приходиться на одного человека, будут зависеть от уплаченного им подоходного налога.

Программный продукт будет интегрирован с системой межведомственного электронного взаимодействия и единой системой идентификации на портале государственных услуг.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.