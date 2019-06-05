Лавров: отказ от долларовой зависимости знаменует новый большой исторический период

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тенденция к отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о наступлении начала большого исторического периода. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

"В долгосрочном плане уже пошел мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара США и создать систему, которая не будет зависеть от капризов той или иной американской администрации, от ее манер в том, что касается ведения экономических отношений в мире, и от того, чтобы превращаться в инструмент внутриполитической борьбы в США", - сказал он.

"Я смотрю на это как на начало большого исторического периода", - подчеркнул министр.

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В свою очередь замглавы Минфина Алексей Моисеев в декабре сообщал, что ведомство допускает появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020-2021 годах. Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах.