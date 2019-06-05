NBC: США и Мексика не смогли достичь в Вашингтоне соглашения по пошлинам

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Переговоры США и Мексики по проблеме пошлин на товары из этой латиноамериканской страны не привели в среду в Вашингтоне к достижению соглашения. Об этом сообщила американская телекомпания Эн-би-си со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард планировал провести встречу с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне в среду и во вторник высоко оценивал шансы договориться с правительством США по проблеме пошлин.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

В 2018 году США закупили в Мексике товаров на 346,6 млрд долларов.