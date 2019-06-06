{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санация на финансовом рынке
Обновлено 

ЦБ отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

В Банке России заявили, что кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 6 июня. Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

На эту тему
Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.

"Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - уточнили в регуляторе.

Кроме того, по данным ЦБ РФ, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. "На балансе банка "Взаимодействие" образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - добавили в ЦБ.

В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отмечается, что по величине активов новосибирский банк находился на 444-м месте в банковской системе России и является участником системы страхования вкладов.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault
Издание сообщает, что входящая в альянс с Renault и Mitsubishi компания Nissan отказалась поддержать эту сделку
Читать полностью