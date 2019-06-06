Набиуллина заявила, что торговые споры США и Китая замедляют мировую экономику

ТАСС, 6 июня. Торговые разногласия между США и Китаем являются причиной замедления мировой экономики, что влияет и на Россию. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei.

"Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику и влияют на РФ", - сказала она.

По ее словам, это в том числе объясняется большими объемами торговли России с Китаем и ЕС. Помимо замедления мировой экономики, как отмечает Набиуллина, торговые споры Китая и США могут привести к колебаниям цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на китайские товары еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая с 1 июня ввели пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.