РЖД утроят инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в Чувашии в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" в 2019 году инвестирует около 2,4 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Чувашии, что втрое превышает объем инвестиций за прошлый год, сообщил в четверг ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"[ОАО "РЖД" в 2019 году] вкладывает [в железнодорожную инфраструктуру в Чувашии] огромные инвестиции - 2,4 млрд рублей, в три раза больше, чем в 2018 году, когда РЖД выделили 718 млн рублей. Средства пойдут на обеспечение безопасности территорий железнодорожных вокзалов, реконструкцию переездов", - сказал он.

Игнатьев уточнил, что власти республики и руководство "Горьковской железной дороги" (филиал ОАО "РЖД") ведут работу по синхронизации инвестиционных проектов, которые касаются безопасности дорожного движения. "Мы очень эффективно работаем. В Чебоксарах раньше, например, не было столько машин. Сегодня проезжая часть около вокзала уже не обеспечивает [необходимый уровень безопасности], мы по программе "Безопасные и качественные дороги" будем проводить реконструкцию [дороги у вокзала]. Мы синхронизировали проекты", - отметил глава Чувашии.

По данным правительства республики, по итогам прошлого года ГЖД перечислила в бюджет Чувашской Республики около 285 млн рублей. В железнодорожной отрасли в Чувашии трудится более 2,5 тыс. человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.