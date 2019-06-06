Вексельберг назвал переговоры о слиянии "Т Плюс" с ГЭХ сложными и неоднозначными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Процесс переговоров об объединении активов "Т Плюс" с "Газпром энергохолдингом" (ГЭХ) сложный и неоднозначный, но переговоры по сделке не заморожены. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума Виктор Вексельберг, владеющий "Т Плюс" через свою компанию "Ренова".

"Процесс сложный, процесс неоднозначный, поэтому поговорите с компанией с "Т Плюс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли интерес к объединению активов.

При этом Вексельберг опроверг сообщения о том, что переговоры по предстоящей сделке заморожены.

"У нас две стороны в этих процессах. Мы стараемся сохранять определенный уровень конфиденциальности прежде чем сказать вам, на какой стадии и к каким решениям мы придем. Когда мы окажемся на другой стадии, тогда мы вам все расскажем", - добавил он.

"Газпром энергохолдинг" и "Т Плюс" ведут переговоры о слиянии активов с весны 2018 года. Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", "Газпром энергохолдинг" был оценен в 360 млрд рублей, "Т Плюс" - в 40-45 млрд рублей.

В прошлом году стороны заказали оценку активов, но со стороны "Т Плюс" документ не подписан.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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