Венесуэлу на форуме в Санкт-Петербурге представляет вице-президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек эль-Айссами возглавляет делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом в четверг сообщили ТАСС организаторы форума.

"Во главе венесуэльской делегации - вице-президент эль-Айссами", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в составе делегации прибыли министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо, а также министр экономики и финансов Симон Серпа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.