Восемь авиакомпаний запустили новые рейсы из Крыма почти в 40 городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Восемь авиакомпаний с начала лета открыли новые рейсы из аэропорта Симферополь почти в 40 городов России, в том числе впервые запущены прямые рейсы в Саранск и Элисту, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Восемь авиакомпаний в течение недели с 30 мая по 5 июня открыли прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Симферополь почти в 40 городов. С разной частотой новые рейсы будут выполняться до сентября-октября 2019 года <...> В большинство городов перелеты возобновились впервые с прошлого года, а часть рейсов появилась уже на действующих направлениях. Прямые рейсы в Элисту и Саранск из аэропорта Симферополь ранее не осуществлялись", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые рейсы запустили авиакомпании "Аэрофлот", "Руслайн", "Азимут", "Ямал", Nordwind, Red Wings, Pegas и Smartavia. Выросла частота полетов из аэропорта Симферополь: если в мае в среднем обслуживалось 50 рейсов в сутки, то с начала июня общее количество принятых и отправленных самолетов превысило 80 в день.

"Пассажиропоток составил около 18 тыс. человек в сутки. При этом прибывших пассажиров в начале лета приблизительно в два раза больше вылетающих. В целом в начале июня рейсы из аэропорта Симферополь выполняют 15 авиакомпаний по 55 направлениям. В этом месяце к ним прибавятся еще два авиаперевозчика", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя в 2018 году обслужил более 5,146 млн пассажиров. Это на 17 тыс. человек больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.