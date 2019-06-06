Банк "Траст" за I квартал погасил 38 млрд руб. долга перед ЦБ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк "Траст", на основе которого был создан банк непрофильных активов, в течение первого квартала 2019 года частично погасил 38 млрд рублей задолженности перед Банком России досрочно.

Об этом сообщил ТАСС президент - председатель правления банка "Траст" Александр Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы погасили в первом квартале Банку России частично досрочно 38 млрд [рублей] из того депозита, который Банк России нам предоставил для формирования банка непрофильных активов. Это более важная веха, потому что это уже прямой возврат денег Банку России", - сказал он.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста". На 1 апреля долг "Траста" перед ЦБ РФ составил 1,759 трлн рублей, регулятор рассчитывает вернуть только часть этой суммы - 500 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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