АФК "Система" планирует IPO Segezha или привлечение инвестора в I полугодии 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. АФК "Система" планирует провести IPO своего лесопромышленного актива Segezha Group или привлечь в этот актив стратегического инвестора в I полугодии 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ управляющий партнер АФК Али Узденов.

"Первое полугодие 2020 года", - уточнил он срок планируемого привлечения инвестора в актив или вывод Segezha на IPO.

"У нас Segezha показывает бурный рост - рост OIBDA был больше чем на 60% к прошлому году. В этом году планируется OIBDA на уровне 16-18 млрд рублей. Поэтому заинтересованных инвесторов в Segezha достаточно", - добавил Узденов.

Ранее АФК озвучивала планы провести IPO Segezha Group в 2020 году, но не уточняла когда именно это может произойти. До этого президент АФК Михаил Шамолин, который теперь возглавляет Segezha Group, говорил, что первичное размещение акций компании может состояться в 2019 году. По его словам, IPO компании будет возможно, когда показатель OIBDA приблизится к 10 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.