Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России сейчас составляет около 5%

"Годовая инфляция у нас сейчас около 5%", - сказала она.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ на конец 2019 года должна составить 4,3%. В ЦБ отмечали, что ожидают к концу 2019 года инфляцию на уровне несколько выше 4%.

Денежно-кредитная политика

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), когда изменения необходимы в других сферах, может создать риски для экономики страны, заявила Набиуллина.

"На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда проблемы лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности", - сказала она.

Набиуллина отметила, что устойчиво низкая инфляция также является одним из факторов перехода к инвестиционному типу роста.

"Мы стараемся, чтобы для инвесторов была предсказуемость финансовых условий", - сказала глава ЦБ РФ.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.