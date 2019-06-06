РЖД и "Русал" договорились о перевозках по железной дороге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. РЖД и "Русал" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.

РЖД, со своей стороны, намеревается осуществлять перевозку грузов "Русала" в согласованных объемах, а также реализовывать взаимовыгодную гибкую тарифную политику.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.