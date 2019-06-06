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ПМЭФ-2019

"Эконива" инвестирует 36 млрд рублей в завод по производству мягких сыров в Подмосковье

Ожидается, что на заводе будут перерабатывать до 2 тыс. т молока в сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Один из ведущих аграрных холдингов России "Эконива-АПК Холдинг" вложит в строительство завода по производству мягких сыров и творога в Ступине 36 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании Штефан Дюрр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ожидается, что на заводе будут перерабатывать до 2 тыс. т молока в сутки.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 36 млрд рублей. На предприятии будет создано около 700 рабочих мест. Реализацию проекта планируют начать в третьем квартале текущего года.

"Эконива-АПК Холдинг" уже ведет строительство животноводческих комплексов в городском округе Ступино - проект реализуется в результате соглашения, заключенного на ПМЭФ в 2018 году.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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